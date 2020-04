Sigue estos sencillos pasos para armar un cubrebocas en casa

Las autoridades de salud en México han advertido que estamos en el momento en que la transmisión del nuevo coronavirus se intensifica, por lo que dijeron que es momento de que todos procuren quedarse en casa, la medida más fuerte para no contagiarse del COVID-19.

Productos como cubrebocas ya han escaseado desde hace algunas semanas, por eso una buena opción es armarlo desde casa con diferentes tipos de pañuelos o diversas telas.

#DYK? CDC´s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK