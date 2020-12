Relator de ONU exige liberación inmediata de Julian Assange

El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura pidió este martes a las autoridades británicas que "liberen inmediatamente" a Julian Assange o lo coloquen bajo arresto domiciliario hasta que se resuelva la solicitud de extradición estadunidense.

Assange no es un criminal y no representa ninguna amenaza para nadie, por lo que su aislamiento prolongado en una prisión de alta seguridad no es necesario ni proporcionado y carece claramente de fundamento jurídico", declaró el suizo Nils Melzer en un comunicado.

Estados Unidos quiere juzgarlo por la distribución de cientos de miles de documentos confidenciales.

A la espera de la decisión británica, el fundador de WikiLeaks está encarcelado en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh, donde sus condiciones de detención fueron denunciadas por Melzer.

Con información de Excélsior