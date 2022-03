Primera dama ucraniana: "Nuestra resistencia tiene un rostro femenino"

Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, afirmó hoy que la actual "resistencia y futura victoria" ante Rusia tiene también "un rostro particularmente femenino" y afirmó que al menos 109 niños han muerto por culpa de los ataques rusos. "Había escrito antes de la guerra -no me acostumbro a esa palabra- que teníamos dos millones de mujeres más que de hombres (...) Nuestra resistencia, como nuestra futura victoria, tiene un rostro particularmente femenino", dijo Zelenska en una entrevista publicada este martes en Le Parisien. Citó que las mujeres luchan junto al Ejército ucraniano y que están implicadas en las organizaciones de la defensa territorial. "Son además la base de un fuerte movimiento que abastece, hace entregas, alimenta", señaló. Zelenska demandó que se creen "verdaderos corredores humanitarios" para evacuar a los civiles y contó que ha escrito a diferentes estamentos eclesiásticos y "a los hombres poderosos del mundo entero" para que organizaciones internacionales puedan poner en marcha esos corredores, sobre todo "en la ciudad mártir de Mariúpol e Irpin". "Necesitamos corredores humanitarios seguros, que no sean atacados por morteros", incidió. La primera dama ucraniana explicó que cuando estalló la guerra escribió a sus homólogas de varios países para pedir ayuda en la protección de la infancia, especialmente los niños enfermos de cáncer y los recién nacidos. "No se puede tratar a los niños enfermos en refugios anti-bombas, por lo que tuvimos que hallar una solución", refirió Zelenska, quien explicó que los pequeños serán trasladados a Polonia en un primer momento, para después ser transferidos a otros países si su salud lo permite: Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos o Canadá. También calculó que ha habido unos 4.000 nacimientos desde que se inició la invasión hace casi un mes, en condiciones muy duras: "en lugares subterráneos, en el metro, en refugios". Pequeñas víctimas

También aportó una cifra de los menores fallecidos por culpa de la invasión rusa, 109 (datos hasta el 18 de marzo). Asimismo, otros 120 resultaron heridos. "Es difícil para mí dar estos datos, es una tragedia personal para cada ucraniano".