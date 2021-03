"Por justicia y verdad", castigo a los golpistas, demanda Evo

El ex presidente de Bolivia Evo Morales pidió ayer que se "investigue y sancione a los autores y cómplices" del gobierno de la ex mandataria de facto Jeanine Áñez, detenida por sedición, terrorismo y conspiración, por su papel en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

"Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de mil 500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado, que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", tuiteó Morales, sin referirse explícitamente a la detención de Áñez.

Por orden de la fiscalía, Áñez, abogada y política de derecha de 53 años, fue detenida la madrugada de ayer en el contexto de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, ex legisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.

Áñez estaba escondida dentro del baúl interno de una cama, debajo del colchón, en la casa de familiares suyos en la ciudad de Trinidad, en la provincia de Cercado, cuando fue detenida por la policía. Posteriormente fue trasladada a La Paz.

Según la denuncia, Áñez, junto al dirigente de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, y varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, promovió el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

La ex senadora remplazó de facto a Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, Luis Arce.

La ex presidenta golpista calificó de ilegal su aprehensión y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) el envío de misiones oficiales para verificar la "persecución política" de la que se considera objeto.

El propósito es que la OEA y la UE "evalúen de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos ex ministros, el viernes y la madrugada de este sábado", escribió Áñez en una misiva.

El ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, aseguró que el gobierno de Arce no persigue políticamente a nadie y que, por el contrario, lo único que pretende es buscar la justicia de víctimas de violencia y persecución.

La ex senadora fue llevada a un cuartel de la policía en La Paz y luego trasladada a las dependencias de la fiscalía, donde se acogió a su derecho al silencio.