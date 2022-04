"No gané las elecciones": reconoce Trump, por primera vez, derrota ante Biden

"No gané las elecciones ", reconoció Trump durante una entrevista en video con un grupo de historiadores que tuvo lugar en 2021.

Donald Trump por fin admitió que perdió las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden , informó la revista estadounidense The Atlantic.

Aquella sesión estuvo encabezada por Julian Zelizer, profesor de Princeton y editor del libro The Presidency of Donald Trump: A First Historical Assessment (La Presidencia de Donald Trump: Una Primera Evaluación Histórica).

Aunque Trump también dijo que "las elecciones fueron manipuladas y perdidas".

La negativa de Trump a aceptar su derrota ante Biden provocó intentos de revocar los resultados en tribunales y el asalto mortal al Capitolio en Washinghton el 6 de enero de 2021, justo cuando debía certificarse la victoria del demócrata.

Zelizer explicó a The Atlantic que fue el propio Trump quien decidió contactar a un grupo de historiadores, con la finalidad de publicar 'un libro preciso' sobre su mandato.

Luego del encuentro con los historiadores, Trump anunció que no daría más entrevistas para libros sobre su presidencia, aseguró Zelizer.

