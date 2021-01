Niega Putin propiedad de castillo adjudicado por Navalny

Seis días después de que su principal adversario, Aleksei Navalny, difundió un video –que al momento de redactar estas líneas la página de Internet donde está alojado se acerca a los 90 millones de visitas– sobre un supuesto palacio para Vladimir Putin construido a orillas del mar Negro con sobornos, el titular del Kremlin desmintió categóricamente ser el propietario de lo que el opositor encarcelado califica de símbolo de la corrupción en este país.

Lo hizo en un encuentro virtual con jóvenes –organizado por la Oficina de la Presidencia con motivo del Día del Estudiante, que se celebra aquí cada 25 de enero–, al responder la pregunta de Denis Chemezov, alumno de tercer año de una Universidad de la ciudad de Ufa, en el sentido de si era cierto que tiene un palacio en el mar Negro.

"La verdad no he visto el video, por falta de tiempo para ese tipo de informaciones. Pero sí le eché un ojo a los fragmentos que me trajeron mis colaboradores. Y le respondo: nada de lo que se me atribuye como propiedad, mía o de mis familiares cercanos, me pertenece ni me ha pertenecido nunca", afirmó el mandatario ruso.

Según Putin, "no hay ninguna constancia notarial, ni por escrito ni electrónica, que demuestre que soy el dueño, y estamos hablando de una propiedad que vale millones, quizás miles de millones, y no hay nada contra mí: ni un rastro de transferencia bancaria, ni una anotación de compra de terrenos, nada".

Asevera que el ataque de Navalny busca confundir a los rusos. "Ahora les vino bien, compilaron todo lo que pudieron (dando a entender que son rumores y mentiras) y decidieron lavarle el cerebro a nuestros ciudadanos, subiéndolo a Internet", subrayó Putin.

Como ejemplo de montaje –casualmente el mismo que encontraron en dos horas de video quienes arremeten contra Navalny–, el mandatario ruso se refirió a las imágenes de cuando está nadando en el río Yenisei y que podría parecer que lo está haciendo en una de las piscinas del palacio.

El equipo de Navalny sostiene que esas imágenes en el video, por cuanto nunca dicen que entraron a grabarlo mientras nadaba, sólo sirven para ilustrar que el propietario tiene varias opciones para disfrutar esa lujosa residencia.