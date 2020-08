'Necesario que el mundo sepa la suciedad de la jerarquía de la Luz del Mundo': Sochil

Sochil Martin denunció en EU y en México que el llamado "apóstol" de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García -actualmente preso en EU- la agredió sexualmente y la forzó a reclutar a menores de edad para que fueran explotadas y abusadas sexualmente por él.

Pero a diferencia de EU, refirió que en México no tiene noticia de que se le haya dado seguimiento a su denuncia.

"Es muy necesario que haya una presión para que haya un seguimiento hacia esa denuncia", refirió sobre el recurso presentado hace poco más de un año ante la Fiscalía General de la República.

"Es necesario que el mundo sepa la suciedad de la jerarquía de la Luz del Mundo, no de toda la iglesia", afirmó.

"El tema aquí es parar el ciclo de abuso, la trata de personas que existe en las sectas religiosas... que las personas digan lo que saben, si saben que alguien está en peligro", explicó.

Narró que fue su tía quien la presentó a los 9 años ante Samuel Joaquín Flores, el padre de Naasón y antiguo "apóstol", para que participara en bailes eróticos para el entonces líder de la iglesia.

Incluso, se convirtió en asistente y empleada de Naasón García, pero no recibió pago alguno. Y fue expulsada cuando comenzó a cuestionar sus prácticas.

"En una religión si tú decides ya no creer en eso te lo permiten pero en una secta te atacan y te acosan", lamentó.

Acusó que "actúan como una mafia" los que pertenecen a la iglesia la Luz del Mundo, pues pretenden encubrir lo que hizo Naasón e incluso afirman que es inocente.

El líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo deberá pagar una fianza de 90 millones de dólares, casi el doble de la original, por nuevos cargos de violación, tráfico de personas y pornografía infantil, en California, Estados Unidos, donde fue detenido el año pasado.

"Pese a los delitos que él cometió, siguen creyendo que es santo y honorable. Me dicen: es que tú te estás yendo contra nuestros derechos. No es en contra de la religión, como seres humanos pueden creer en lo que ellos quieran, es en contra de los delitos que comete una persona con tanto poder", aseveró.

Martin afirmó que Naasón se aprovechó de su poder, manipuló a sus seguidores y cometió crímenes, de los que ahora se lava las manos, por lo que afirmó que"es un peligro para la sociedad".

Y "no es solo Naasón Joaquín García, es toda la institución, sus obispos, sus ministros, víctimas que han salido y han denunciado a otras autoridades y la misma institución dice que lo callen", expuso.

Narró cómo cuando era niña, desde los 9 años, "me comenzaba a decir mi tía cómo me iba a entregar", y "nos enseñaban a bailar y a quitarnos la ropa".

Con el paso del tiempo, se fue ganando la confianza de Naasón al grado de que le pidió reclutar a más niñas.

Cuando estaba con una amiga le preguntó: "¿y es bonita?... déjame ver una foto".

Después le preguntó: "¿No hay niñas más bonitas en tu iglesia? sería una bendición que vengan y me sirvan".

"Poco a poco Naasón me comenzó a pedir más y más cosas", recordó.

Detalló que servirle al líder de la iglesia era darle de comer, bailarle, tener relaciones sexuales con él; "si te pide algo un apóstol de Dios tú no debes de pensarlo... a un siervo de Dios no le cuestionas, sus deseos son mandamientos, es ser sumiso a él, no pensar por ti mismo, si él te dice: tú robas, robas; tú mientes, mientes; tú matas, matas; si te dice tú reclutas, me traes a ella o a él, lo trae, si cuestionas tienes consecuencias".

Era "un grupo muy exclusivo", "muy pequeño", por lo que muchos piensan que son mentiras las denuncias de abusos, reconoció y negó haber denunciado su caso para obtener dinero de la iglesia, como ésta ha acusado.

"A mí me quitaron toda mi vida, nunca voy a poder tener esa niñez otra vez o volver a tener la vida que yo perdí, 33 años de mi vida echados a la basura", aseveró.

Por último dio a conocer que la pueden contactar en su red social quien quiera aportar más información sobre denuncias relacionadas con la Luz del Mundo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011137423057.

