Muro separa a EU de 'problemas' de México con Covid-19: Trump

El presidente Donald Trump, a pesar de que Estados Unidos es el país con peor situación en el mundo en lo que a la pandemia de coronavirus se refiere, aseguró hoy que México sufre graves problemas por el Covid-19 y por "suerte" el muro entre ambas naciones se construye velozmente.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn´t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!