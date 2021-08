muere_charlie_watts,_legendario_baterista_de_los_rolling_stones

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts", se lee en el comunicado divulgado a los medios por su representante.

"Falleció hoy pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia", añade.

El comunicado también dice que Watts fue "un querido esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación" y pide que se respete la intimidad de la familia y los amigos en este "momento difícil".

La banda tiene previsto reanudar su gira en EE.UU. en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.

A principios de agosto, el grupo comunicó que Steve Jordan sería el sustituto de Watts en la gira estadounidense.

Charlie Watts fue miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones.

Watts ayudó a la banda a convertirse, junto a The Beatles, en uno de los símbolos del rock en los años 60 con clásicos como (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil.

Ni bien se supo de la noticia, amigos y compañeros de la música lamentaron la pérdida; personajes como Ringo Starr, Elton John y Glen Matlock de The Sex Pistols compartieron en redes sociales mensajes de apoyo, junto con sus buenos deseos para la familia.

#God bless Charlie Watts we´re going to miss you man peace and love to the family Ringo ?????????????? pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Watts fue tal vez el miembro de la banda menos carismático, evitando ser el centro de atención y concediendo pocas entrevistas.Él mismo describió su vida con los Stones como "cinco años tocando y 20 años dando vueltas".

CON INFORMACIÓN DE:

BBC Mundo