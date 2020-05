México oculta "cientos o miles de muertes" por Covid-19: ´NYT´

Según fuentes de información "confidencial" consultadas por The New York Times, el gobierno de la capital mexicana no estaría informando "de cientos, posiblemente miles de muertes" por Covid-19.

De acuerdo con un análisis y entrevistas difundidas hoy por el medio estadunidense, "médicos de los abrumados hospitales de Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia".

Mientras funcionarios capitalinos indican "bastante más de 2 mil 500 muertes" posiblemente por el coronavirus y otras enfermedades respiratorias de las que sospechan, "el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos" en Ciudad de México y municipios aledaños.

Hasta el jueves, la Dirección General de Epidemiología mexicana informó tener 29 mil 616 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 7 mil 802 están activos y 2 mil 961 han fallecido. Además, cifró en 18 mil 812 los casos sospechosos y en 68 mil 783 los negativos.

El medio estadunidense dijo que el gobierno "ha reportado menos de 3 mil muertes confirmadas por el virus, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país con más de 120 millones de personas. Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real" porque se realizan pocas pruebas.

The Mexican government is not reporting hundreds, possibly thousands, of deaths from the coronavirus in Mexico City. More than 3 times as many people may have died from Covid-19 in Mexico City than federal statistics show, according to a Times analysis. https://t.co/hNrA6qyW3a