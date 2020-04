Los 5 medicamentos que causan efecto potencial contra COVID-19

Existen cinco medicamentos que tienen "potencialmente un efecto contra el Covid-19", expuso Gustavo Reyes, titular de la Comisión coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el martes en conferencia de prensa.

"En primer lugar remdesivir, en segundo lugar la hidroxicloroquina, en tercer lugar la combinación de hidroxicloroquina con azitromicina y en cuarto lugar tocilizumab, que es un anticuerpo dirigido contra una molécula en las células que impediría la inflamación sistémica que finalmente es lo que conduce o el daño a los tejidos, al daño pulmonar en particular, no exclusivamente pulmones, sino también otros órganos, y el propósito de este último medicamento es evitar ese daño o reducirlo lo mayor posible", expuso.

"Y, finalmente, un método que se llama plasmaféresis o la obtención de plasma, el componente líquido de la sangre de los pacientes que han superado la infección y que han estado muy gravemente enfermos y con altos títulos del virus, que para tratar de trasladar o pasar el plasma a personas que están sufriendo la enfermedad", anotó.

Reyes precisó que "los cinco protocolos están en terminación de los trámites que hay que hacer. Recuerden siempre que el principio médico fundamental es no dañar, o sea, no se puede utilizar un medicamento de buenas a primeras solamente porque alguien dice que puede ser útil, sino que se tiene que seguir un proceso: primero, escribir el protocolo, en segundo lugar someterlo a un comité de ética que está compuesto de integrantes con ciertos criterios y, en tercer lugar, también a un comité de bioseguridad, todo esto con el propósito de no dañar con el medicamento que se quiere probar o se intenta probar, como se está haciendo en otras partes del mundo, en México es igual".

Se escasean medicamentos contra Malaria por COVID-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo que las medicinas contra la malaria hidroxicloroquina y cloroquina están escaseando debido a un aumento en la demanda por la pandemia de coronavirus.

Los medicamentos, que se probaron con cierto éxito para tratar la enfermedad causada por el virus, fueron sumados el martes a la lista de drogas con escasez del sitio web de la FDA.

Se están realizando estudios en varios países para ver si la hidroxicloroquina y la cloroquina pueden ser efectivas para controlar la propagación del coronavirus, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de los tratamientos.

La agencia dijo que trabaja con compañías que fabrican versiones genéricas de los medicamentos para aumentar la producción.

Con información de Aristegui Noticias