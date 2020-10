Lanzan alerta internacional por detención de buques y tripulantes en México

Organismos internacionales de transporte marítimo emitieron una alerta mundial por la retención de barcos comerciales y arresto prolongado de tripulaciones en diferentes puertos de México, luego de que autoridades nacionales descubrieran el tráfico de estupefacientes ilegales.

The International Group of P&I Clubs, International Chamber of Shipping (ICS), The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) e InterManager, manifestaron su preocupación ante sus agremiados por la serie de detenciones de buques y arresto de tripulantes en México, como es el caso del buque UBC SAVANNAH, con bandera de Chipre, retenido en Altamira, según se pudo constatar en MarineTraffic.

De acuerdo con la alerta marítima, llama la atención de los miembros de estos organismos la prolongada y continua detención bajo custodia del barco sin que se finquen cargos formales en su contra, aunque se haya realizado el descubrimiento de narcóticos a bordo.

Desde julio de 2019 las organizaciones internacionales de la industria han registrado una serie de casos en que los barcos han sido detenidos a su llegada a puertos mexicanos, en particular Altamira y Ensenada, procedentes de puertos generalmente desde Ecuador, Colombia o Panamá, y en los cuales se han encontrado narcóticos ilegales a bordo.

En ese julio de 2019 la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 8 costales con 227 paquetes con un peso aproximado de 225 kilogramos de presunta cocaína, mismos que se encontraban dentro de una bodega del buque "UBC SAVANNAH", procedente de Colombia, el cual atracó en el puerto de Altamira. Esto derivó en la detención del capitán del barco y de casi 20 tripulantes filipinos que fueron encarcelados y deportados casi tres meses después.

Lo que manifiestan los organismos internacionales es que, en algunos casos, tales detenciones y arrestos de la tripulación han permanecido aun y cuando los narcóticos ilegales han sido descubiertos a bordo por la misma tripulación e informado con antelación y a la mayor brevedad a las autoridades locales en el puerto de llegada a México.

"Si bien las organizaciones internacionales de la industria comprenden completamente el daño causado a México por el tráfico ilícito de estupefacientes y la necesidad de reprimir y disuadir esta actividad delictiva, incluso mediante el enjuiciamiento de los delincuentes utilizando toda la fuerza del derecho penal, el riesgo de detenciones injustificadas del buque y arrestos de la tripulación, no deben ignorarse las estancias potencialmente prolongadas en prisión", sentencia la alerta.

En este sentido, llama la atención de los miembros de la industria la aplicación del Código Federal de Procedimiento Penales en México, donde cualquier acusado de delitos relacionados con drogas debe permanecer en prisión preventiva previo al juicio, aunque sea inocente. Antes del juicio y durante el juicio la detención en México puede ser prolongada, y más en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.

"Las organizaciones internacionales de la industria ya han expresado su seria preocupación al gobierno mexicano en relación con la aparente aplicación indiscriminada del Código y el enfoque desproporcionado adoptado por los fiscales en los casos de detenciones de buques y tripulaciones. Las organizaciones internacionales de la industria están comprometidas con las autoridades mexicanas a buscar la liberación tanto del buque UBC SAVANNAH y los barcos actualmente detenidos", según consignan los organismos en la alerta.

Lo anterior, toda vez que también se han registrado casos de detenciones de barcos y tripulantes en otros puertos donde se ha descubierto el transporte de sustancias ilícitas, como es el caso de Manzanillo y Ensenada, donde actualmente también hay buques retenidos.

Cuando exista alguna duda sobre las medidas preventivas específicas que pueden tomar los buques, tanto antes de la carga, especialmente si se carga desde un puerto en América del Sur, como antes de la llegada a México, entonces se debe contactar con el Club (organismos), según detallaron en la alerta, la cual no es única pues otros integrantes del Club también han emitido alertas y circulares similares desde el 12 de mayo de 2020.