La Casa de Papel regresa con más emoción que nunca

Una de las series de habla hispana con más repercusión a nivel mundial está de vuelta. La Casa de Papel vuelve a Netflix con nuevas entregas para seguir sumando aventuras a una trama inagotable, llena de emoción e incertidumbre.





La creación de Álex Pina ha obtenido el reconocimiento nacional e internacional, culminando con la consecución del premio Emmy, el galardón más importante a nivel global que premia a ficciones de la pequeña pantalla.





Los premios suelen ir acompasados en estos casos de unas audiencias astronómicas. No en vano, un total de 34.355.956 cuentas diferentes de Netflix reprodujeron la tercera temporada de ´La Casa de Papel´ en tan sólo siete días. La cuarta temporada está en ciernes, y ya tiene fijada la fecha del 3 de abril para permitir a millones de fans poder volver a disfrutar con esta serie irrepetible. Estas nuevas entregas se esperan que superen esas cifras cosechadas anteriormente, no en vano llegarán casi a 200 países diferentes todos estos capítulos de estreno.





Estas cifras astronómicas, unidas a las buenas críticas de expertos en el sector convierten a La Casa de Papel en una obra de culto. Todo ello se traduce en numerosos datos que el casino online Betway analiza con detalle en su guía ´La Casa de Papel en Números´.





La idea primaria de los creadores no era denominar a esta obra de culto como finalmente se la denominó. Muchos eran los nombres que estaban en la terna, incluso fue "House of Cards", pero muy pronto se descartó para que no se confundiera con otra famosa serie.





La cuarta temporada de ´La Casa de Papel´ se espera en millones de países. Todos los integrantes del equipo encargados de dar forma a esta ficción, esperan estar a la altura, dando a todos los espectadores lo que esperan de un producto tan consolidado y de calidad, como es esta ficción hasta el momento.