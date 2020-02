Juez niega libertad bajo fianza a García Luna

Fiscales temen que miembros del cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos corruptos facilitaran su fuga

Esta mañana el juez negó la solicitud presentada ayer por la defensa de el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna para que se le permitiera enfrentar los cargos en su contra en libertad, mediante el pago de una fianza de más de un millón de dólares.

Dicha decisión se tomó después de que los fiscales del Distrito Este de Nueva York presentaran una carta donde se argumenta que es probable que miembros del Cartel de Sinaloa y funcionarios corruptos del gobierno mexicano podrían ayudarlo a escapar.

El mismo documento, cuyo contenido fue compartido por el reportero Alan Feuer en su cuenta de twitter, revela que es poco creíble que el ex funcionario mexicano este afrontando dificultades financieras, ya que una investigación del departamento de combate a las drogas norteamericano (DEA), ha revelado que García Luna cuenta con múltiples bienes raíces con un valor de casi $4 millones.

Los mismos fiscales han dado ha conocer que a partir de la detención del ex colaborador de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, se han encontrado más testigos que fortalecen los cargos de que García Luna, habría recibido millones en sobornos de parte del cártel de Sinaloa.

El día de ayer también se dió a conocer que entre las evidencias con que cuenta el gobierno norteamericano en contra de García Luna, están múltiples comunicaciones y mensajes de texto, así como información que se encontraba en el teléfono del acusado a la hora de su detención.

