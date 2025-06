Israel inicia ofensiva contra Irán; declara estado de emergencia tras ´ataque preventivo´

El ministro de defensa de Israel, Israel Katz, anunció una "situación especial" tras ataque israelí contra Irán. En un comunicado, se declaró "inmediatamente un estado de emergencia especial en el frente interno en todo el Estado de Israel".

En el comunicado se mencionó que "tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera en el futuro inmediato un ataque con misiles y aviones no tripulados contra el Estado de Israel y su población civil".

La nota indicó que "debes obedecer las instrucciones del Comando del Frente Interno y de las autoridades y permanecer en las áreas protegidas".

Axio reportó que la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque en Irán el jueves, según dos fuentes con conocimiento de la operación. Aún no está claro cuál es el objetivo de Israel, pero se reportaron explosiones en Teherán.

El presidente Donald Trump instó este jueves a Israel a no atacar a Irán y abogó por una solución "diplomática" pese a que Teherán prometió aumentar su producción de uranio enriquecido antes de la sexta ronda de negociaciones del domingo.

Trump reconoció que un ataque israelí contra Irán "podría suceder". Aunque se negó a afirmar que fuera inminente, el riesgo de un "conflicto masivo" en Oriente Medio ha llevado a Estados Unidos a reducir su personal diplomático en la región, especialmente en Irak.

"Estamos bastante cerca de un buen acuerdo", dijo Trump a periodistas durante un acto en la Casa Blanca.

"No quiero que ellos intervengan, porque creo que eso lo arruinaría", afirmó refiriéndose a Israel.

Más tarde pareció querer rebajar la tensión con un mensaje en su red Truth Social, aunque insistió en que Irán debe "renunciar a las esperanzas" de desarrollar un arma nuclear.

"Seguimos comprometidos con una solución diplomática del tema nuclear iraní. Toda mi administración ha recibido instrucciones de negociar con Irán", escribió el presidente.

Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán niega tajantemente, alegando que su programa es meramente civil.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el lanzamiento de una campaña aérea contra el programa nuclear iraní.

Decenas de objetivos en todo Irán relacionados con el programa nuclear y otras instalaciones militares están siendo atacados por la Fuerza Aérea israelí, señalaron en un comunicado.

La operación se denomina "Nación de Leones".

BREAKING



The IDF has confirmed the launch of a major aerial operation targeting Iran´s nuclear program.



Israeli Air Force jets are striking dozens of sites across Iran linked to its nuclear infrastructure and military facilities. The operation is named "Strength of a... pic.twitter.com/T8klBBXJH2