Israel anuncia una vacuna efectiva contra Covid-19

El gobierno de Israel anunció que tiene una cura probada contra el nuevo coronavirus.

El Ministerio de Defensa anunció que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica (IIBR) ha completado la fase de desarrollo de un anticuerpo innovador o vacuna pasiva que ataca el Covid 19, neutralizándolo en el cuerpo.

In the past two days, the Israel Institute for Biological Research (IIBR), has completed a groundbreaking scientific development, determining an antibody that neutralizes the corona virus (SARS-COV-2) 1/3