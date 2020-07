Investigan si nicotina reduce riesgos de contagios por Covid-19

Diferentes estudios e investigaciones de todo el mundo sugieren que la nicotina es una sustancia que podría evitar la dispersión del contagio de la pandemia por Coronavirus.

A pesar de que el consumo de nicotina por medio del tabaco es considerado nocivo para la salud, dicha sustancia serviría como un potencial tratamiento para reducir la probabilidad de contagios por Covid-19.

Investigadores mexicanos han publicado dos artículos médicos: "Características y factores de riesgo para el diagnóstico de COVID-19 y los resultados adversos en México: un análisis de 89 mil 756 casos de Covid-19 confirmados por laboratorio" y "Riesgo de infección y hospitalización por Covid-19 en México: un estudio de casos y controles". Se pueden consultar en los sitios web: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481 y https://doi.org/10.1101/2020.05.24.20104414.

En las revisiones sobre México se manifiesta la baja prevalencia de fumadores entre pacientes con COVID-19. Primero, tan solo el 8% de pacientes con Covid-19 son consumidores de nicotina y, segundo, "los análisis retrospectivos para pacientes contagiados, concluyen que la nicotina reduce significativamente el riesgo a contraer coronavirus".

Por su parte, la Academia de la Ciencias de Francia publicó un estudio llamado "Hipótesis nicotínica para el Covid-19 con implicaciones preventivas y terapéuticas", en el que supone que un componente bioquímico de la nicotina podría evitar que el virus del Covid-19 se adhiera a las células humanas.

De esta forma se explica la baja cantidad de fumadores que son pacientes de coronavirus en un hospital francés, donde solo el 5% de los pacientes con Covid-19 son personas que consumen cigarrillos.

Sin embargo, el gobierno de Francia, el Instituto Pasteur y el hospital La Pitié Salpetrière conforman un estudio para comprobar la hipótesis. El nuevo protocolo propone aplicar parches de nicotina al personal médico del hospital, a los enfermos por coronavirus y a los pacientes en reanimación para comprobar si la nicotina previene o cura a los más graves.

Otro estudio en China, publicado en el "New England Journal of Medicine", analizó mil 099 casos de 552 hospitales a lo largo de 30 provincias y solo 12.6% de dichos casos eran fumadores. En dicho trabajo, la prevalencia de ex fumadores también era muy baja: 1.9%.

De igual forma, en la publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que se basó en 7 mil 162 casos, de todas las edades en 50 entidades federativas, solo el 1.3% se trataba de pacientes fumadores y los casos de los ex fumadores se trataba únicamente del 2.3%.

En Israel también se hizo un estudio de cohorte (un tipo de investigación observacional y analítica prospectiva o retrospectiva). Fue realizado sobre 3 millones de adultos del Servicio de Salud de Clalit. De ellos, 114,545 fueron sometidos a pruebas del Coronavirus, de los cuales 4 mil 537 resultaron positivos. De este grupo solo 9.8% eran fumadores y 11.7% ex fumadores.

A pesar de estas investigaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide a los investigadores manejar el tema con prudencia hasta que no existan estudios científicamente probados que constaten, efectivamente, el uso de la nicotina como un auxiliar en la contención del Covid-19.