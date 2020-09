India pasa al tercer lugar en muertes por covid; México queda en 4°

India registró un aumento vertiginoso y preocupante de casos de coronavirus y rebasó el sábado los cuatro millones de contagios, una cifra solo superada por Estados Unidos y Brasil.

La gran esperanza contra el covid-19 es una vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) arrojó el viernes un jarro de agua fría al considerar que no habrá una inmunización generalizada antes de mediados de 2021.

Mientras tanto, mascarillas, higiene y distancia seguirán siendo las mejores armas, pero en países como India, sobre todo en las zonas rurales, no logran aplicarse.

En las últimas 24 horas, este país de 1.300 millones de habitantes registró 86.432 nuevos casos, con lo que el número total de infectados se eleva a 4.023.179 y ya hubo hasta ahora 69.561 muertos.

La pandemia se está propagando por las zonas rurales, donde los servicios sanitarios son muy deficientes, aunque también está resurgiendo en ciudades como Nueva Delhi y Bombay.

En tan solo 13 días, India pasó de tres a cuatro millones de contagiados y el país registra actualmente el mayor número de casos diarios del mundo, con más de 80.000, y de muertos, con más de 1.000 cada día.

Según los balances oficiales, Estados Unidos es el país con más casos registrados de covid-19, con un total de 6,2 millones, seguido de Brasil, con 4,1 millones.

En todo el mundo, la pandemia se cobró hasta ahora la vida de más de 875.700 personas e infectó a más de 26,6 millones, además de generar una devastadora crisis económica global.

En Estados Unidos la pandemia entró en la campaña electoral. El gobierno presidente republicano Donald Trump ordenó alistar la distribución de vacunas desde noviembre Pero expertos lo consideran factible y este sábado Kamala Harris, compañera de formula del candidato demócrata Joe Biden, dijo desconfiaría de una vacuna recomendada por Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre.

No confiaría en Donald Trump y tendría que ser una fuente creíble de información la que hable sobre la eficacia y confiabilidad de (una vacuna)", dijo Harris a CNN. "No me atendré a su palabra", añadió

DESPEDIDA SIN LÁGRIMAS

La OMS consideró alentador que varias vacunas estén en la llamada fase 3 de estudio, que implica probarlas en decenas de miles de personas, pero advirtió que aún queda un trecho por recorrer.

En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo", declaró una portavoz de la OMS, Margaret Harris en Ginebra.

La región más enlutada por el covid-19 sigue siendo América Latina y el Caribe, con más 7,7 millones de contagios y más de 287.700 fallecidos.

La situación es especialmente desoladora en Venezuela, donde hay personas que están enterrando a sus muertos en una fosa común ante la imposibilidad de costear unos servicios funerarios que rondan los 200 dólares, una fortuna para este país castigado por seis años de recesión y una hiperinflación y donde el salario mínimo está por debajo de los 3 dólares.

Desde que la pandemia entró en Venezuela en marzo, 16 personas han sido ya enterradas en una fosa del cementerio municipal de San Cristóbal, capital del estado andino de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia.

Venezuela, de 30 millones de habitantes, suma ya 50.905 contagios confirmados y 412 muertes por coronavirus, pero tanto la oposición como varias oenegés consideran que las cifras oficiales están muy por debajo de las reales.

"UN VERANO PARA OLVIDAR"

Brasil, el segundo país más golpeado por el virus, tampoco logra frenar la propagación, con más de cuatro millones de contagiados y más de 126.000 muertos.

En otras regiones donde el virus parecía estar bajo control, siguen apareciendo brotes. Es el caso de Nueva Zelanda, un país era considerado como un ejemplo de gestión, que registró el viernes el primer deceso en más de tres meses.

Y de España, uno de los países más afectados de Europa, con cerca de 29.000 fallecidos, donde se habla ya de segunda ola.

Italia, que vivió "un verano para olvidar" debido a que la pandemia pego muy fuerte en materia de salud y turismo, un millar de personas manifestaron en Roma el sábado contra la olbligación de llevar mascarilla en plena pandemia.

No a las mascarillas en las escuelas, no al distanciamiento", "La libertad personal es inviolable" y "Viva la libertad" eran algunas de las consignas en pancartas desplegadas por manifestantes con la cara descubierta.