Imágenes: este es el saldo del terremoto de 7.7 ocurrido en Myanmar

Este viernes un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Myanmar (Birmania), movimiento que afectó también Tailandia, la India y el suroeste de China.

El sismo ocurrió alrededor de las 12:00 horas, tiempo local, dejando una estela de destrucción en varias ciudades, ya que decenas de edificios se derrumbaron, hablándose ya de cientos de víctimas fatales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos este terremoto tuvo epicentro a 16 kilómetros al norte de Saigan, muy cerca de Mandalay, segunda ciudad más importante del país; desde entonces, varias réplicas de entre 4.5 y hasta 6.6 se han dejado sentir.

Por ahora, no se tiene un número preciso de víctimas de este fuerte sismo; se sabe de la muerte de al menso tres personas tras la caída de un rascacielos en construcción en Bangkok, Tailandia, donde habría además más de 80 obreros desaparecidos.

Ha sido gracias a imágenes difundidas en redes sociales que se ha sabido de la magnitud de la tragedia; edificios caídos, rascacielos que se mueven e incluso ha sido registrado cómo el agua de albercas ubicadas en los últimos pisos cae debido a lo intenso del sismo.

Skyscrapers in Bangkok, Thailand , that, due to the earthquake that hit Myanmar today at 14:20 local time, are swaying like leaves in the wind



