Hospitalizan por Covid-19 a cardenal de EE. UU. que criticó vacunación

Burke, quien tiene actualmente 73 años, realizó un comentario en la misma red social el 10 de agosto donde cuestionaba la aplicación de las dosis contra el Covid-19, según consigna CNN.

"El cardenal Burke ha sido ingresado al hospital con Covid-19 y está siendo asistido por un ventilador. Los médicos se sienten alentados por su progreso", escriben en la publicación más reciente del católico, donde agregan que rezó por los demás enfermos por el virus e invitan a hacer lo mismo por él.

Previo a ese último comentario, hace seis días el cardenal escribió que "gracias a Dios, estoy descansando cómodamente y recibiendo una excelente atención médica".

Según la cadena estadunidense, el cardenal tenía previsto participar en varias misas durante las últimas semanas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin, que fue fundado por Burke.

Aún no está claro si Burke se aplicó alguna dosis contra el Covid-19, pero sí ha quedado presente en algunos medios su postura respecto a la normativa para vacunar masivamente a la población.

"La vacunación en sí no se puede imponer de manera totalitaria a los ciudadanos. Cuando el estado adopta una práctica de este tipo, viola la integridad de sus ciudadanos. Si bien el estado puede proporcionar regulaciones razonables para salvaguardar la salud, no es el último, no es el último proveedor de salud, Dios lo es. Todo lo que el estado proponga debe respetar a Dios y su ley", dijo en Rome Life Forum en mayo del año pasado.

Burke también se ha referido al Covid-19 como un "misterioso virus de Wuhan", agregando que "ha sido utilizado por ciertas fuerzas, contrarias a las familias y a la libertad de los estados" como mecanismo "para avanzar en su agenda malvada".

"Hay un cierto movimiento para insistir en que ahora todo el mundo debe vacunarse contra el coronavirus Covid-19, e incluso que se debe colocar una especie de microchip debajo de la piel de cada persona, para que en cualquier momento pueda ser controlados en materia de salud y en otros asuntos que solo podemos imaginar como un posible objeto de control por parte del Estado ", dijo también Burke, según CNN.

Las opiniones del religioso, vinculado a la derecha más conservadora de Estados Unidos, han sido duramente criticadas no solamente por fieles y la comunidad científica, también por otros sacerdotes católicos.

Según El Vaticano, el plan de vacunación contra el Covid-19 ha sido seguido incluso por el mismo papa Francisco, el máximo líder de la Iglesia católica, quien se aplicó el fármaco, así como otros religiosos y trabajadores de la Santa Sede.