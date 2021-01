Hay entre 119 millones y 124 millones de nuevos pobres por pandemia

La pandemia del coronavirus produjo el año pasado entre 119 y 124 millones de nuevos pobres en el mundo, cifra que escalará a entre 143 y 163 millones este 2021, indican previsiones dadas a conocer este sábado por el Banco Mundial, y que no toman en cuenta, aclara, el aumento de la desigualdad por efecto de la crisis sanitaria.

En América Latina y el Caribe, la pandemia habría elevado el número de pobres de 23.9 millones a 27.4 millones en el mejor escenario, para luego descender a 26.6 millones este 2021, indicó el organismo financiero, pero en su escenario pesimista la cifra alcanzará los 27.6 millones en 2020 y se mantendrá sin cambios este año. De no haber ocurrido la pandemia, la región cerraría 2021 con 23.3 millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con el Banco Mundial.

Luego de señalar que la única certeza respecto de esta crisis es que no tiene precedentes en la historia moderna, el organismo financiero ve un desalentador 2021, en el que a pesar de las vacunas no podrá revertirse lo ocurrido el año pasado dado que para millones de personas de todo el mundo esta crisis no será efímera.

"El aumento estimado de la pobreza mundial en 2020 es verdaderamente inédito", reitera el informe basado en el documento del propio banco Perspectivas económicas mundiales (GEP, por sus siglas en inglés).

Señala el reporte que antes de la Covid-19, el único caso registrado en los últimos 30 años de aumento en el número mundial de pobres como consecuencia de una situación crítica fue el de la crisis financiera asiática, que elevó la pobreza extrema en 18 millones de personas en 1997 y sumó otros 47 millones en 1998.

Con información de Aristegui Noticias