Fox debería despedir a reportera que publicó sobre soldados: Trump

El presidente Donald Trump pretende que la cadena Fox News despida a su reportera asignada a temas de seguridad nacional, luego que ella confirmó afirmaciones de que el magnate había despreciado a veteranos militares de Estados Unidos, un escándalo que lo acosa desde hace dos días.

Trump publicó el viernes en la noche un mensaje de enojo en la red Twitter diciendo que "Jennifer Griffin debería ser despedida por este tipo de reporte. Incluso nunca nos llamó para pedir un comentario".

Griffin informó que dos ex funcionarios del gobierno le confirmaron que el presidente "no quería llevar a cabo la ceremonia para honrar a los muertos de guerra estadunidenses" en el cementerio de Aisne-Marne en las afueras de París, alegando que el clima no fue un factor para no asistir.

El líder republicano, que en noviembre buscará su relección, ha sido objeto de críticas desde que la revista The Atlantic reportó que llamó "perdedores" y "tontos" a los soldados estadunidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, durante una vista a Francia en 2018 cuando evitó acudir a un cementerio en el que están enterrados combatientes de su país.

La explicación oficial para saltarse entonces esa visita oficial fue que había mal tiempo.

Un ex funcionario citado por la reportera le comentó que Trump había utilizado la palabra "tontos" para denigrar a los militares caídos, pero en un contexto diferente relacionado a la Guerra de Vietnam.

"Cuando el presidente habló sobre la Guerra de Vietnam, dijo, 'fue una guerra estúpida. Cualquiera que haya ido fue un tonto'", indicó Griffin citando al ex funcionario no identificado.

Pero Trump se defendió después de que The Atlantic publicó la historia, tuiteando y retuiteando notas condenándola como "noticia falsa" (fake news).

Fox News, que habitualmente exhibe posturas de simpatía hacia Trump, ha sido criticada por aparentemente dejar de lado la cobertura de Griffin en su abordaje de la historia.

Varios de colegas de Griffin en Fox la han defendido públicamente en Twitter, junto con el congresista republicano Adam Kinzinger, que la llamó de reportera "justa y sin miedo".

Justo antes de que The Atlantic publicara su historia, una encuesta realizada por el Military Times y el Instituto para Veteranos y Familias de Militares de la Universidad de Syracuse encontró que sólo el 37.4 por ciento del personal en servicio activo apoya la candidatura a la relección de Trump, mientras que 43.1 por ciento respalda a su rival, el demócrata Joe Biden.