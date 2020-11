Fiscalía española abre nueva investigación contra el rey Juan Carlos

La Fiscalía Anticorrupción española abrió una nueva investigación contra el ex monarca español Juan Carlos de Borbón, en esta ocasión por el uso de unas supuestas tarjetas de crédito opacas, que además están vinculadas a las cuentas bancarias de un empresario mexicano, Allen Sanginés Krause, que figura como donante en la investigación y como amigo personal del rey emérito. La presunta trama de corrupción también afectaría a otros miembros de la Familia Real, incluida la reina Sofía.

El rey emérito y quien fuera el monarca de España desde 1978 hasta su abdicación, en junio del 2014, se encuentra fuera del país desde agosto pasado, cuando decidió trasladarse a Emiratos Árabes, a raíz de las investigaciones judiciales abiertas tanto en Suiza como en Reino Unido por una supuesta trama de comisiones ilegales durante su reinado, que sirvieron para que se adjudicara el contrato de la obra del tren de alta velocidad a La Meca a un conglomerado de empresas españolas. Acosado por las investigaciones y por las declaraciones de su ex amante y socia en la trama, la princesa alemana Corinna Larsen, finalmente Juan Carlos decidió abandonar el país por sorpresa.

Dada la condición de "inviolabilidad" que le otorga la Constitución española durante su reinado, el ex monarca español no ha sido investigado por la justicia española por varias de las supuestas tramas corruptas en las que estaría involucrado. Sin embargo, la diferencia con la actual investigación elaborada por la Fiscalía Anticorrupción, y que ya está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo -que es la que tiene la competencia de desarrollar la acusación- es que los hechos presuntamente delictivos se llevaron desde el año 2016 hasta finales del 2018, cuando Juan Carlos ya no tenía la condición de Rey y por tanto ya no gozaba del amparo de la inviolabilidad.

La investigación afecta al uso de varias tarjetas de crédito que utilizaban de forma habitual varios miembros de la Familia Real, encabezados por el propio rey emérito, su esposa, la reina Sofía, y otros miembros del círculo íntimo que todavía no se conocen al detalle. El monto de los gastos de las tarjetas ascendería a algo más de 120 mil euros y que habrían sido donados o al menos estaban vinculadas a las cuentas de Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito. Se presume que ese dinero fue donado por el Los investigadores sospechan que el empresario mexicano le donó el dinero, pero Juan Carlos I no lo declaró a Hacienda, con lo que estaríamos frente a un delito continuado de evasión fiscal, por el que podría tener una pena de hasta cinco años de cárcel.

El responsable de llevar a cabo la investigación será el fiscal de sala jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos, que desde junio está al frente de la investigación por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad a La Meca.