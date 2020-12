Fiscal General William Barr dejará su cargo a partir del 23 de Dic.

El Fiscal General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos William Barr entregó su carta de renuncia a Donald Trump esta tarde y dejará el cargo a partir del 23 de Diciembre.

Queda como sustituto Jeff Rosen y en su lugar quedará el fiscal Richard Donoghue, quien ese ha encargado de las investigaciones que han generado las órdenes de aprehensión en contra del Chapo, García Luna y el General Cienfuegos.

La carta de renuncia hace un reconocimiento de los diferentes logros que la Administración Trump ha logrado en los últimos 4 años, entre los cuales menciona la cooperación con las autoridades mexicanas para combatir los diferentes grupos del crimen organizado.

También indica que el departamento seguirá atendiendo e investigando los posibles actos de fraude electoral de las pasadas elecciones, con la finalidad de darle certeza a dicho proceso y garantizar el estado de derecho.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM