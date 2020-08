Fallece Robert Trump, hermano menor del presidente de estados unidos

"Es con mucho pesar en mi corazón que comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No solo era mi hermano, era mi mejor amigo", dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Robert se encontraba en el Hospital Presbiteriano de Manhattan desde finales del mes pasado, según indicó The New York Times.

Según medios estadounidenses, el mandatario de Estado Unidos viajó este viernes a Nueva York para visitar a su hermano, quien se encontraba delicado.

Hasta ahora no se han revelado los detalles sobre el padecimiento que desencadenó el deceso de Robert.

Según un amigo de la familia Trump que habló con el diario The New York Times bajo condición de anonimato, Robert había sufrido hemorragias cerebrales recientemente como consecuencia de una caída, y en las últimas semanas su salud se deterioró hasta el punto de que ya no podía hablar por teléfono.

Robert Trump nació en 1948 y fue el menor de cinco hijos de Fred y Mary Anne Trump, junto con el presidente, Fred Trump Jr., Maryanne Trump Barry y Elizabeth Trump Grau. Fred Trump Jr.murió en 1981.

También fue vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y parte de sus responsabilidades incluían la supervisión de los casinos de Atlantic City.

Muere Robert #Trump, el hermano del presidente que vivió alejado de los focos (inglés) La historia en español en https://t.co/lAXqDKXuUx pic.twitter.com/KKWWPo9q6a — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 16, 2020

Con información de Reporte Indigo