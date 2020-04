Exempleada de Joe Biden lo acusa de agresión sexual

Una exempleada de Joe Biden ha acusado al aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos de agredirla sexualmente a principios de la década de 1990, cuando era senador. La campaña de Biden rechazó las acusaciones.

De acuerdo con El Financiero, en dos entrevistas recientes con The Associated Press, Tara Reade alegó que la agresión ocurrió en el sótano de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio en la primavera de 1993. Ella presentó una denuncia ante la policía el jueves indicando que había sido víctima de agresión sexual por parte de una persona no identificada en 1993.

"Él cree firmemente que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, y escuchadas con respeto", añadi Kate Bedingfield, subdirectora de campaña y jefa de comunicaciones de Biden.

Las mujeres son un grupo crucial de votantes para los demócratas, y cualquier pérdida de apoyo para Biden podría hundir su candidatura en otoño.

Con información de El Financiero