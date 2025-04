Este es el mamífero que lograron reproducir tras 20 años de estar en peligro de extinción. ¿Lo conoces?

Después de más de dos décadas de esfuerzos, vigilancia constante y una dedicación inquebrantable,

El mundo ha logrado un hito en la conservación de una de las especies más amenazadas del sudeste asiático. Por primera vez en la historia del país, ha nacido una cría de tapir malayo en el Bioparc Fuengirola, un parque zoológico de referencia en Andalucía.

Este pequeño mamífero, que pesa apenas 10 kilos, representa una luz de esperanza para su especie, cuya población mundial en libertad no supera los 2,500 ejemplares.

Los protagonistas de este éxito son Rawa y Mekong, dos tapires malayos incluidos en el Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Durante años, los intentos por lograr su compatibilidad fueron infructuosos, hasta que la llegada de Mekong desde Suecia en 2023 cambió el destino de la especie en España.

In Spagna è nato il primo cucciolo di tapiro della Malesia. Al bioparco di Fuengirola, unico nel Paese che protegge questa specie in via di estinzione. #ANSA pic.twitter.com/f0X1pn81vm