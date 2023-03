Este animal sería el origen del coronavirus en China

A pesar de los esfuerzos internacionales por conocer cómo se inició la pandemia por COVID-19 y luego de tres años del surgimiento del virus, el cómo se desarrolló y su origen siguen siendo un misterio, sin embargo, hoy se conoció un posible origen por parte de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Científicos y genetistas planteó una posibilidad sobre el origen de Coronavirus, de acuerdo con un estudio publicado por medios internacionales comoThe Atlanticand The New York Times: el perro mapache o tanuki, un animal que se vendía en el mercado de Wuhan donde comenzó la pandemia.

Cabe recordar que entre los animales que habían sido señalados como sospechosos de ser los portadores iniciales de este virus estaban los murciélagos y pangolines, que coincide en un epicentro: el mercado de animales en Wuhan, China.

La información sobre el material genético en el mercado que dio positivo a Sars-CoV-2 contenía material genético que coincidía con el del perro mapache común.

"Datos recientemente revelados de muestras de laboratorio tomadas en el mercado indican una fuerte presencia de ADN de este animal, y fotos del mercado de Huanan en Wuhan, prueban que su carne o productos derivados se vendían en puestos", señalaron los expertos del Grupo de Asesoramiento Científico para los Orígenes de Nuevos Patógenos de la OMS (SAGO).

También externaron que, aunque no son evidencias concluyentes sobre los anfitriones intermedios u originales del virus, los datos muestran la presencia de animales que podrían haber sido la fuente de infecciones en humanos.

¿Qué es el perro mapache?

El perro mapache cuyo nombre científico es Nyctereutes Procyonoides, es una especie de mamífero carnívoro de la familia cánida que tiene la apariencia de un mapache. Proviene del este de Siberia, el norte de China, Vietnam, Corea y Japón. Se le conoce como perro mapache por su parecido con este mamífero.

En otras culturas, como la japonesa, es considerado como un amuleto de buena suerte.