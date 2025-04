Estados Unidos y Ucrania habrían firmado acuerdo sobre minerales

Según distintos medios internacionales, Estados Unidos y Ucrania habrían llegado a un acuerdo sobre un "fondo de inversión para la reconstrucción", el cual daría acceso a los recursos naturales ucranianos al gobierno estadounidense.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro había declarado que sería cuestión de horas para firmar dicho acuerdo, que sería una especie de ´pago´ por el apoyo que Estados Unidos ha dado a Ucrania durante el conflicto militar con Rusia.

Las negociaciones se habían prolongado durante al menos dos semanas mientras ambos gobiernos llegaban a un acuerdo; según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, esto es una muestra del compromiso de ambas partes por buscar ´una paz duradera y la prosperidad en Ucrania´.

"Para que quede claro, ningún Estado ni persona que financió o suministró la maquinaria de guerra rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania", sentenció Bessnet.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump´s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today´s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help... pic.twitter.com/N1jPa35DYh