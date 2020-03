EU y Canadá acuerdan cierre de la frontera

Estados Unidos y Canadá acordaron este miércoles el cierre de la frontera que comparten al "tráfico no esencial", anunció el presidente Donald Trump.

En su cuenta de Twitter, el mandatario aclaró que la medida no afectará el intercambio comercial realizado entre ambos países.

El lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de las fronteras de Canadá ante la propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, en aquella ocasión aclaró que los ciudadanos estadounidenses estaban exentos de esa restricción., así como a ciudadanos canadienses y residentes permanentes.

El anuncio también sigue las restricciones a vuelos anunciadas por la administración Trump la semana pasada.

El mandatario de EU indicó el miércoles que se restringirían todos los viajes desde Europa a EU durante los siguientes 30 días a partir del viernes, en medio de mayores preocupaciones por la pandemia del COVID-19.

En un principio, Reino Unido quedó exento de la medida, aunque finalmente fue incluido en la lista, junto con Irlanda.

Esa acción no aplica a ciudadanos de EU ni a residentes permanentes o familiares de estadounidenses. No obstante, estas personas deberán dirigirse a uno de los 13 aeropuertos designados por las autoridades sanitarias para ser examinados si estuvieron en Europa en las últimas dos semanas.

Si muestran alguno de los síntomas de la enfermedad, deberán de permanecer en aislamiento por 14 días, según lo expuesto por el vicepresidente Mike Pence.

Mencionó que se harían excepciones con diplomáticos y tripulaciones de aerolíneas.

Canadá lleva registrados casi 600 casos de COVID-19, mientras que en EU rebasan los 6 mil 500.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!