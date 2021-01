España pide prueba covid a mexicanos

A partir de las 00:00 horas del 1 de febrero, los mexicanos que ingresen a España deberán presentar una prueba PCR o TMA negativa a coronavirus, anunció la embajada de ese país.

Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente de viaje deberán informar a los pasajeros de la obligatoriedad de disponer de una PCR o TMA con resultado negativo para poder viajar a España", dijo la autoridad.

La prueba tendrá que realizarse en las 72 horas previas a la llegada a España.

Así como que los pasajeros a los que, tras la realización de controles de temperatura, visual o documental se determine que puedan padecer covid-19, deberán someterse a la realización de una prueba diagnóstica en el aeropuerto al llegar a España.

También se someterán a una prueba diagnóstica de antígenos aquellos viajeros que lleguen a España sin la adecuada certificación. Estos tendrán que pagar una sanción".

Mientras que los viajeros que procedan de terceros países, se contemplará negarles la entrada.

México forma parte de una lista de 58 terceras naciones considerados países/zonas de riesgo debido al número de contagios y muertes ocurridas durante la pandemia sanitaria. Entre ellos están: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana.

De esta medida se exime a los menores de seis años para poder entrar en España.

De igual forma, los tripulantes o mecánicos en servicio de los medios de transporte.

La resolución no sustituye la orden INT/657/2020, que restringe la entrada a dicho país europeo de personas que no realicen alguna actividad esencial o cuya estadía no esté justificada.

La prueba se exigirá a todos los pasajeros procedentes de un país de riesgo cuyo destino final sea un puerto o un aeropuerto en España".

España también señaló que las compañías aéreas decidirán acerca de la conveniencia de no permitir el embarque por el incumplimiento de una norma en destino.

De acuerdo con Aeroméxico, que tiene siete frecuencias semanales a Madrid, sólo pueden viajar ciudadanos españoles, ciudadanos de la Unión Europea y la Zona Schengen, la pareja de ciudadano español o miembro de la Unión Europea, ciudadanos extranjeros con permiso de residencia o visado de larga duración expedido por España o un estado mencionado.

En 2020, el tráfico de pasajeros entre México y España cayó 71.8%, de un millón 266 mil 370 pasajeros, registrados en 2019, a tan solo 357 mil durante el año pasado, según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

