El día 9 de marzo diversos medios informaron sobre la muerte de nueve personas en la isla de Pemba en Zanzíbar, en la costa oriental de África y donde además casi 80 más resultaron intoxicadas.

El motivo, según se dijo, fue haber comido carne de tortuga marina, algo que está prohibido pero en esa zona del mundo suele ocurrir de manera regular, al ser considerada un manjar entre los locales.

Pero, ¿por qué es peligroso comer carne de tortuga? Te contamos.

¿Es peligroso comer carne de tortuga?

Existe una enfermedad bastante rara llamada quelonitoxismo, la cual es adquirida por el consumo de carne de tortuga contaminada. Según autoridades sanitarias de Estados Unidos, al no haber un antídoto esta es potencialmente mortal.

Esta enfermedad, como puedes suponer, es más común en regiones del Indo-Pacífico, como Madagascar y Filipinas, o en este caso al oriente de África.

El quelonitoxismo estaría relacionado a las cianobacterias, las cuales se producen por la proliferación de algas nocivas; los peces y otras especies adquieren esta enfermedad al consumir las algas contaminadas. En el caso de las tortugas infectadas estas no presentan signos visibles de una posible enfermedad.

Sin embargo, aunque las tortugas enfermas no lo parezcan, todas sus partes son tóxicas su un ser humano llega a consumirlas; las tortugas carey y verde son las que están más implicadas en casos de quelonitoxismo, aunque esto no significa que no ocurra si se consumen otras especies.

Los menores son especialmente susceptibles a esta enfermedad, que además puede transmitirse a través de la leche materna de una mujer intoxicada; los animales también pueden intoxicarse si consumen la carne de la tortuga o el vómito de humanos afectados.

Los síntomas de quelonitoxismo suelen aparecer unos días después del consumo e incluyen:

Picazón y dolor en la boca y garganta

Vómitos

Dolor abdominal

Ulceraciones en la boca y la lengua

En algunos casos, confusión, convulsiones y hasta caer en coma

Dependiendo si se trató o no de una intoxicación grave, las personas sobrevivientes pueden presentar discapacidades permanentes.

Al ser un alimento prohibido, las personas que contraen quelonitoxismo suelen no acudir a los servicios médicos por miedo a ser aprehendidas, perdiendo mucho tiempo que podría salvarles la vida.