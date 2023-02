En Chile, niña de 7 años es diagnosticada con cáncer de mama

En Chile, Maura, una niña de tan solo 7 años de edad, lucha contra el cáncer de mama; ambos senos ya le fueron extirpados.

El caso de la menor ha consternado a los médicos chilenos, quienes afirmaron que esta es una patología poco común en niñas o adolescentes, por lo que esperan a ver la evolución de la menor durante su tratamiento.

El diagnóstico

Maura, originaria de la ciudad de Quillota, fue diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía seis años. Desde entonces, ha sido sometida a un tratamiento que incluyó no solo quimioterapia, sino también la extirpación de sus dos senos.

Su madre, Patricia Muñóz, le detectó un pequeño bulto debajo del pezón cuando le untaba crema después de bañarla. Ella sabía que esto no era normal, por lo que decidió llevar a su hija al médico, quien rápidamente ordenó la realización de más estudios.

"El doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal, que sí yo esperaba mucho esto iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto. Esto fue en agosto y en septiembre nos enteramos que Maura tenía un cáncer de mama", relató.

Luego de los resultados positivos a cáncer, Maura se sometió a la cirugía de extirpación de seno; sin embargo, ahora esperan otros exámenes para determinar si hay metástasis en otras partes del cuerpo.

"Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo. Tengo fotos de Maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso, ella no entiende que no tenga su mama", dijo la afligida madre.

Caso de Maura, único en el mundo

De acuerdo con Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, en el mundo no existen casos que se asimilen al de Maura, pues la paciente más joven de la que se tiene conocimiento es una niña de 10 años, originaria de Estados Unidos.

"Cuando nosotros empezamos a tocar el caso, mucha gente nos decía que ´no lo puedo tomar, no lo sé, no lo conozco, no me atrevo´. A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura".

El médico estima que el caso de Maura es uno en 400 millones, por lo que es muy difícil que una niña de su edad pueda presentar esta patología.