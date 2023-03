Estados Unidos ordena salida inmediata a sus ciudadanos de Rusia

El gobierno de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Rusia de inmediato después de que las autoridades rusas detuvieran al periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de "espionaje".

La Casa Blanca expresó su preocupación por el arresto y afirmó que el Departamento de Estado ha estado en contacto con las autoridades rusas para garantizar el acceso consular de Gershkovich. También se pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en Rusia que abandonaran el país y que aquellos que viajaban allí no lo hicieran. El secretario de Estado, Antony Blinken, hizo un llamado similar para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

El Kremlin no proporcionó detalles sobre la detención de Gershkovich, pero afirmó que había sido capturado "con las manos en la masa" y advirtió a Estados Unidos que no tomará represalias contra los medios rusos en Estados Unidos. El FSB acusó a Gershkovich de "espiar para el gobierno estadounidense" y lo mantendrá en detención provisional durante dos meses. Gershkovich se declaró no culpable de los cargos.

El Wall Street Journal se mostró "profundamente preocupado por la seguridad" de su reportero y negó las acusaciones. Gershkovich habla ruso perfectamente y antes de trabajar para The Wall Street Journal, trabajó para la AFP en Moscú y el sitio en inglés The Moscow Times. Su familia emigró de Rusia a Estados Unidos cuando era niño.

La detención de Gershkovich y la reacción del gobierno de Estados Unidos subrayan la tensión entre los dos países en medio de las preocupaciones por la seguridad y las acusaciones de espionaje. El caso también destaca las dificultades que enfrentan los periodistas y la libertad de prensa en Rusia.