Día Internacional de la Mujer: Papa Francisco pide respeto hacia las mujeres

Este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, el Papa Francisco pidió que "las mujeres sean respetadas y defendidas". Además, el Santo Padre agradeció "de corazón a todas las mujeres, especialmente a las de Irak", por seguir "dando vida, a pesar de los abusos y las heridas".

Así lo indicó el Santo Padre a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Esto, luego de finalizar su histórico viaje apostólico a Irak, el cual inició el 5 de marzo.

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el Papa Francisco utilizó su cuenta para mostrar su apoyo en el Día Internacional de la Mujer. Pero, además de esto, en varias ocasiones el Santo Padre ha hablado sobre la dignidad de la mujer.

Tal fue el caso en febrero de 2021. Ese día, el Papa dedicó su intención de oración mensual por las "mujeres que son víctimas de violencia". En el video, el Pontífice denunció:

"Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad. Para los hombres y para toda la humanidad".

Además, dijo que los testimonios de las víctimas "son un grito de socorro que no podemos ignorar". "¡No podemos mirar para otro lado!", pidió el Papa. También invitó a rezar "por las mujeres que son víctimas de la violencia". Pidió que la sociedad las proteja y escuche y considere su sufrimiento.

En esta línea, el 1 de enero de 2020, el Santo Padre advirtió:

"Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer".

Así lo dijo durante la homilía de la Misa de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios. En esa ocasión también lamentó que las mujeres "son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas e inducidas a prostituirse".

En otra ocasión, durante una audiencia en el Vaticano el 8 de marzo de 2019, el Papa Francisco declaró:

"La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo". Por ello, agregó, "si amamos el futuro, si soñamos con un futuro de paz, debemos dar espacio a las mujeres".

Un año después, en 2019, declaró: "Hoy, 8 de marzo, me gustaría decir algo sobre la insustituible contribución de las mujeres en la construcción de un mundo que es el hogar de todos. La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo. Trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, la valentía de donarse".

Un año antes, el Santo Padre utilizó nuevamente su cuenta oficial de Twitter para elogiar a la mujer, resaltando una de las características que considera de las más importantes.

"Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer manifiesta que el sentido de la vida no es producir cosas continuamente, sino cuidar de lo que ya existe", escribió el Papa el 8 de marzo de 2018.

Asimismo, en una de sus homilías de la Misa matutina en la Casa de Santa Marta celebrada en 2017, afirmó que la mujer no está "para lavar platos" y añadió: "No: la mujer está para aportar armonía. Sin mujer no hay armonía... el hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que trae la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo sea una cosa hermosa".