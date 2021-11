devela_salma_hayek_su_estrella_en_paseo_de_la_fama_de_hollywood

Junto con su esposo Francois-Henri Pinault y su hija Valentina, además de otros famosos como Adam Sandler, la directora Chloé Zhao y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, Hayek recordó uno de sus peores momentos cuando fue a probar suerte a los Estados Unidos, precisamente ocurrido en el bulevar donde ahora está colocado su nombre.

"Quiero decirle a todos los que están aquí, a mis fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para quedarme aquí; aunque no me conocían en los estudios, todos los latinos en EE. UU. sabían quién era (...) en los tiempos duros, ellos me dieron valor".

La veracruzana volverá a la pantalla grande cuando se estrene la película La Casa Gucci, donde comparte créditos con Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Adam Driver, dirigida por el gran Ridley Scott.