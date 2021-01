Desmiente Evo Morales ser positivo de Covid-19

El ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijo ayer que se encuentra "muy bien", luego de que algunos medios locales que señalaron que el ex mandatario estaba internado en una clínica en Cochabamba, posiblemente contagiado por Covid-19.

"Agradezco a tantas personas que se preocupan constantemente por mi salud y bienestar. Gracias a Dios, a la Pacha (espacio-tiempo) y a tantas muestras de solidaridad de nuestro pueblo me encuentro muy bien", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Asimismo, Morales señaló que es un "error" la versión de que habría contraído el virus y que atribuyó a la "derecha".

"No sé de dónde inventan. Como siempre a veces me matan, de todo hablan. Tenía un pequeño problema de tos, nada más", dijo el ex mandatario al periodista argentino Juan Cruz Castiñeiras.

Varios medios señalaron el lunes que Morales se encontraba internado en una clínica en Cochabamba, posiblemente contagiado.