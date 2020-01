Declara OMS ´emergencia mundial´ por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional este jueves debido al brote del coronavirus en China

En conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS expresó la preocupación de que el virus llegue a regiones con deficientes sistemas de salud o con altos índices de pobreza.

"Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa desconfianza con China ".

Al momento, según cifras oficiales, la enfermedad ha provocado la muerte de al menos 170 personas en China.

