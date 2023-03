¡Cuidado! Estos celulares quedarán sin WhatsApp en abril 2023

Desde hace algunos años, la famosa aplicación de WhatsApp nos ha facilitado la comunicación con nuestros seres queridos, amigos y familiares, y no solo por mensaje de texto, sino llamadas o videollamadas, y se ha convertido en la mensajería instantánea más usada en el mundo. De acuerdo con el Ranking de aplicaciones de Statista, el número global de usuarios activos mensuales es de 2 millones

De bajo de ella se encuentran:

WeChat

Facebook Messenger

Telegram

Snapchat

QQ Mobile

Para ser la primera opción de los internautas la aplicación se encuentra constantemente en actualización, dejando atrás las ´versiones anteriores´ para dar continuidad con lo más reciente e innovador, con la finalidad de mejorar la experiencia comunicativa y vaya que lo ha logrado, sin embargo, muchos celulares no le pueden seguir el paso.

Grandes marcas rezagadas

Será a partir del primero de abril, que dispositivos móviles de las grandes y conocidas marcas como Samsung, Apple, LG, Huawei, entre otras, no podrán usar la aplicación de mensajería instantánea con normalidad. Pero no te preocupes, en realidad no podrás disfrutar de ciertas cosas dentro de la app.

Lo que sucede es que el software del equipo debe actualizarse para mejorar las posibles fallas que tenga y mejorar las configuraciones de privacidad y seguridad. Esto genera una cadena para que la plataforma de mensajería instantánea también se vaya adaptando a las necesidades del usuario. Por ello, WhatsApp detalló que todos los celulares que tengan:

Android 4.1 o inferior

iOS 11

KaiOS 2.5.0

No podrán actualizarse ni utilizar la aplicación con normalidad. Aunque algunos equipos siguen teniendo acceso, la realidad es que quedan expuestos a usurpación de cuentas, atraso en el envío de la información y entre otras más actualizaciones que no podrán utilizar en sus dispositivos.

Lista de los equipos sin WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus