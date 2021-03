Cuba inicia en La Habana ensayos de última fase de su candidata a vacuna anti-Covid

Cuba dio luz verde al inicio de ensayos clínicos en la última fase experimental más avanzada de su candidata a vacuna para la Covid-19 y se aproxima a un potencial avance médico que podría ayudar a frenar las infecciones y paliar la crisis económica.

Autoridades sanitarias comenzaron esta semana a seleccionar a unos 44,000 voluntarios en La Habana entre 19 y 80 años para su ensayo aleatorizado y controlado con un placebo de la vacuna que incluye dos inyecciones, en la cual algunas personas recibirán una tercera vacuna como refuerzo con otra candidata de la isla.

Si la vacuna tiene éxito en las pruebas se convertirá en la primera vacuna frente al Covid-19 de cosecha propia de América Latina. Cuba ha dicho que inmunizará a su población de 11 millones de habitantes, aunque también tiene planes de exportarla y ofrecerla a turistas. El país tiene una larga historia de exportación de vacunas y programas de turismo de salud.

"Me siento satisfecha y muy contenta. Espero que todo tenga un buen resultado, no sólo en mí sino en todo el mundo", dijo a la jubilada María del Carmen Rodríguez tras recibir su primera inyección en una clínica de la Habana Vieja. Rodríguez no sabía si recibió la vacuna o un placebo.

Con información de Aristegui Noticias