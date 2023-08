Así es la primer "tiendita" con Inteligencia Artificial (+Video)

Hace apenas unas semanas atrás en Colombia se inauguró el primer supermercado que es gestionado por Inteligencia Artificial y como era de esperarse, la noticia causó un gran revuelo en redes sociales donde usuarios de todo el mundo se han cuestionado como es que funciona esta nueva forma de hacer compras pues en dicho establecimiento ya no hay empleados, ni filas y mucho menos se utiliza el efectivo.

Este supermercado autónomo fue establecido en un condominio residencial de 253 casas ubicado en Cota, Cundinamarca, Colombia y la creación de dicho local fue una colaboración entre la constructora Amarilo y la startup tecnológica denominada Konyu y es así como se conoce a dicho negocio.

Como se dijo antes, este establecimiento funciona sin la necesidad de empleados, además, no es necesario hacer filas para pagar pues en dicho inmueble no es necesario el uso de efectivo ya que funciona bajo el lema de "grab and go", es decir, "toma y vete", lo cual, de entrada, resulta un tanto inusual para los consumidores.

¿Cómo funciona un supermercado inteligente?

Para empezar la experiencia del "Grab and go" en este supermercado deInteligencia Artificial se debe bajar a tu dispositivo móvil una aplicación de la tienda, donde luego de registrarte deberás "recargar" un monedero electrónico para que puedas hacer tus compras directo en la tienda.

Una vez estando en el establecimiento se deberá escanear un código QR que te identificará y te dará acceso a los productos y lo único que debes hacer es tomar los productos que necesites para después retirarte del establecimiento tan rápido como entraste.

¿Cómo es el cobro de los productos por IA?

Tal y como se dijo antes, se recarga un monedero electrónico desde la aplicación y al entrar a dicho establecimiento una plataforma de inteligencia artificial entra en acción pues además de identificarte también hace lo propio con cada producto que tomas de las vitrinas o refrigeradores y para ello cuenta con la ayuda de decenas de cámaras ubicadas estratégicamente por todo el establecimiento y una vez completada la compra automáticamente hace el cobro en la aplicación, por lo que si encuentras los productos que necesitas rápidamente esta compra solo puede demorar segundos.

Cabe mencionar que laInteligencia Artificial que gestiona esta tienda también se encarga de hacer un monitoreo del inventario en tiempo real, por lo que de esta manera se puede adelantar al reabastecimiento para poder garantizar la disponibilidad de productos en todo momento pues dicho supermercado funciona 24-7.

La idea de los creadores de Konyu es que este tipo de comercios solo sean instalados en condominios y en empresas para garantizar el abasto de productos, la seguridad y por supuesto la comodidad de los usuarios, por lo que en territorio colombiano la franquicia ya comenzó acciones y se espera que en poco tiempo este modelo de negocio pueda replicarse en otros países de Latinoamérica y por ahora se desconoce si hay un plan para llevar esta idea a un establecimiento masivo.