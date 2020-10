COVID-19 mutó en España y ahora esta es la cepa que azota a Europa, según estudio

Europa vive de nuevo horas apremiantes por la segunda ola de contagios de la pandemia de COVID-19. Este jueves, por ejemplo, el Parlamento de España aprobó extender el estado de emergencia para el país hasta mayo de 2021.

La nación, que ya tiene más de un millón 160 mil casos confirmados del nuevo coronavirus, también es, al parecer, el origen de la cepa que azota al Viejo Continente durante este otoño.

Un estudio hecho entre investigadores suizos y españoles, publicado en el sitio medRxiv, encontró que una cepa del virus SARS-CoV-2, denominada 20A.EU1, apareció a inicios del verano pasado presuntamente en España, para después propagarse por varios países de Europa.

Esta tiene 6 o más mutaciones características, incluida la A222V en la proteína pico y la 220V en la nucleoproteína del patógeno.

El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, indica que la cepa está asociada con dos brotes registrados en el noreste de España.

"La variante parece haberse extendido inicialmente entre los trabajadores agrícolas de Aragón y Cataluña, luego se trasladó a la población local, donde pudo viajar a la Comunidad Valenciana y luego al resto del país", señalan los autores.

Emma Hodcroft, genetista evolutiva de la Universidad de Basilea y autora principal del estudio, declaró que la cepa 20A.EU1 era diferente a cualquier otra versión del patógeno examinada anteriormente.

"No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica desde que he estado observando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa", dijo para el Financial Times.

El análisis apunta que la frecuencia de la variante del patógeno creció entre 40 y 70 por ciento en Suiza, Irlanda y Reino Unido durante septiembre. También tienen una presencia importante en Noruega, Letonia, los Países Bajos y Francia.

Este último país enfrentará un nuevo confinamiento nacional a partir del viernes, ante el aumento de los casos de COVID-19. Más de la mitad de las unidades de cuidados intensivos del país ya están ocupadas.

Sin embargo, las escuelas permanecerán abiertas, indicó el presidente Emmanuel Macron el miércoles durante el anuncio.