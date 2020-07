China dice que EU está alentando nueva Guerra Fría por la elección presidencial

China acusó el jueves a Estados Unidos de comenzar una nueva Guerra Fría porque algunos políticos están buscando un chivo expiatorio para aumentar su apoyo antes de la elección presidencial de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera a China como el rival principal de Occidente y ha acusado a su homólogo chino, Xi Jinping, de sacar ventaja en el comercio y no decir la verdad sobre el brote del coronavirus, al que Trump denomina la "plaga china".

Al ser preguntado sobre si se estaba viendo una nueva Guerra Fría, el embajador chino en Londres, Liu Xiaoming, dijo que Washington comenzó una guerra comercial con Pekín y que no habrá un ganador en esta situación.

"No es China la que se ha vuelto taxativa. Es el otro extremo del Océano Pacífico el que quiere empezar una nueva Guerra Fría con China, así que tenemos que responder a eso", dijo Liu a los periodistas. "No tenemos interés en una Guerra Fría, no tenemos interés en ninguna guerra".

"Todos hemos visto lo que está ocurriendo en Estados Unidos, intentan que China sea un chivo expiatorio, quieren culpar a China por sus problemas", afirmó. "Todos sabemos que este es un año electoral".

El diplomático no mencionó a Trump ni al aspirante presidencial demócrata Joe Biden por sus nombres, pero dijo que algunos políticos estadounidenses están haciendo y diciendo cualquier cosa con tal de resultar electos.

"Quieren hacer lo que sea, tratar incluso a China como un enemigo", dijo Liu. "Probablemente piensan que necesitan un enemigo, piensan que quieren una Guerra Fría, pero no tenemos interés. No dejamos de decirle a Estados Unidos que China no es su enemigo, es su amigo, su socio".

Preguntado sobre si las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado más allá de la reparación, Liu dijo: "No creo que hayan superado el punto de no retorno".