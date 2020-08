El ex mandatario Rafael Correa, quien está en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de prisión, anunció que será candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de febrero próximo por una coalición de izquierda.

"Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado", expresó Correa tras ser presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión por Facebook.