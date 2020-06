Bolton revela en libro que Trump pidió ayuda a China para reelegirse

Donald Trump opinó que invadir Venezuela sería "cool", solicitó a China ayudarlo a ganar su relección, insistió en su muro fronterizo para fines electorales y exhibió de múltiples maneras su ignorancia y su manejo caótico de las relaciones internacionales, escribe John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en su libro que el presidente está intentando frenar antes de que esté a la venta la próxima semana.

Según copias del libro, The Room Where it Happens (algo así como El cuarto donde todo sucede) obtenidas por algunos medios nacionales, en varias ocasiones Trump expresó su disposición a frenar investigaciones "para ofrecer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban" como los de China y Turquía, lo cual podría ser obstrucción de justicia, escribe el autor.

Entre las revelaciones más novedosas está la de que Trump solicitó explícitamente el apoyo de China para su reelección en 2019, instando al presidente Xi Jinping a incrementar la compra de productos agrícolas estadunidenses, sobre todo soya y trigo, para obtener así el apoyo de estados agrícolas en la elección. Le comentó a Xi que el público estadunidense deseaba cambiar la Constitución para mantener a Trump en su puesto por más que solo sus dos turnos permitidos.

Por otro lado, Bolton cita al presidente comentando que invadir Venezuela sería "cool" y que esa nación sudamericana "en verdad es parte de Estados Unidos", reportó el Washington Post, que cuenta con una copia del libro. Más aún, Bolton cuenta que en mayo de 2019 en una conversación telefónica, Vladimir Putin, buscando proteger a Nicolás Maduro, manipuló a Trump comparando a Juan Guaidó con Hillary Clinton.

Con información de La Jornada