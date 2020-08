Bill Clinton viajó a la isla de Epstein con dos niñas jóvenes

En una serie de documentos que acaban de ser abiertos al público relacionados con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein y su supuesta cómplice Ghislaine Maxwell, actualmente presa a espera de su juicio en la Ciudad de Nueva York, una mujer de nombre Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de traficante sexual, dijo que en una ocasión vio al expresidente Bill Clinton en la isla de Epstein con dos jovencitas de Nueva York, según reporta la revista Newsweek.

Los documentos relatan un intercambio entre abogados durante el juicio provocado por la demanda hecha por Giuffre hace unos años y que hasta ahora no se habían hecho públicos. Durante una de las audiencias el abogado Jack Scarola, le preguntó a Giuffre; ¨tienes algún recuerdo de si Jeffrey Epstein te dijo específicamente si Bill Clinton, le debía algunos favores?¨

¨Sí, lo recuerdo,¨ respondió Giuffre. ¨Era todo entre bromas. El se reía. Yo recuerdo haberle preguntado a Jeffrey, que hacía Bill Clinton ahí (en la isla de Epstein), el se reía y me dijo es que me debe favores.¨

¨Jamás me dijo que favores eran. Jamás lo supe. No sabía si hablaba en serio. Todo era en broma .... me había dicho tiempo antes que todos le debían favores. Que todos estaban en la bolsa de todos.¨

Scaroloa luego le pregunto si las orgías sexuales eran algo común que sucedía en la casa de Jeffrey en la isla y Giuffre respondió que sí.

El abogado también le preguntó si ella llegó a estar presente en la isla con Epstein y Clinton.

¨Ghislaine, Emmy (otra chica que también se presume estaba en casa de Epstein frecuentemente), y había dos chicas jóvenes que yo pude identificar. Jamás las llegué a conocer bien. Sólo eran dos chicas de Nueva York,¨ respondió Guifré y dijo que todos se quedaban en la casa de Epstein en la isla.

En respuesta al artículo de Newsweek un portavoz del expresidente Bill Clinton negó los alegatos, diciendo que el jamás ha estado en la isla Littl St. James. Qué el no se había comunicado con Epstein en muchos años, mucho antes de que se diera a conocer los crímenes que cometió.

Es público que Epstein tenía múltiples lazos con los Clinton, entre otras celebridades y hombres de negocios, fue un pasajero en varias ocasiones en el Boeing 727 de Epstein, conocido como el ¨Lolita Express¨, debido a que con frecuencia transportaba a menores de edad a la isla Little St. James.

En el 2015 la publicación en línea Gawker dió a conocer los registros de vuelo del avión de Epstein y Clinton aparecía entre los pasajeros en al menos 11 ocasiones. En todos esos vuelos estaba acompañado de Maxwell y la asistente de Epstein Sarah Kellen, quien también ha sido acusada de reclutar a jovencitas para Epstein.

En muchos de esos vuelos se hace mención de otras mujeres registradas únicamente por su nombre o como mujeres.