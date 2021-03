Alerta roja de la ONU: compromisos climáticos son insuficientes

Los últimos compromisos climáticos de los Estados firmantes del Acuerdo de París están "muy lejos" de los objetivos para contener el calentamiento del planeta, denunció el viernes la ONU.

"En 2021, o lo logramos o fracasamos frente a la emergencia climática mundial. La ciencia es clara: para limitar el alza de las temperaturas a 1,5 °C debemos reducir las emisiones en un 45 por ciento de aquí al 2030 respecto de 2010", declaró en un comunicado el secretario general de la ONU, António Guterres.

Pero el informe ´Reporte síntesis de la NDC´, en el que la ONU evaluó los compromisos climáticos registrados en el marco del Acuerdo de París, supone una "alerta roja para nuestro planeta", según Guterres.

Los países firmantes del pacto climático de 2015, que pretende limitar el calentamiento a menos de 2 °C respecto al de la era preindustrial y de ser posible a menos de 1,5 °C, debían someter antes del 31 de diciembre sus compromisos revisados, las llamadas ´Contribuciones determinadas a nivel nacional´ (NDC, en inglés). Pero solo lo hicieron 75 de unos 200 países, que representan 30 por ciento de las emisiones mundiales.

Según la ONU, el impacto combinado de estas nuevas contribuciones supondría menos de 1 por ciento de la reducción de emisiones en 2030 con respecto a 2010. Muy lejos del 45 por ciento necesario para respetar la meta de 1,5 °C, según estimaron los expertos climáticos de la ONU (IPCC).

"Es increíble pensar que mientras los países afrontan una emergencia que podría incluso erradicar la vida humana en este planeta y no obstante todos los estudios, informes y alertas de científicos de todo el mundo, muchos países se mantienen en el statu quo", declaró la responsable climática de la ONU, Patricia Espinosa.

"Los principales países emisores deben presentar objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para 2030 en sus contribuciones nacionales mucho antes de la COP26 de Glasgow (Escocia), en noviembre", según Guterres.(Recomendado: El veneno que está matando millones de abejas en el país)

China y Estados Unidos

La ONU presentará un nuevo informe de evaluación de los NDC antes de esa cita. Se espera, sobre todo, la contribución de China, que se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono en 2060, pero no presentó un nuevo objetivo, y de Estados Unidos, cuyo nuevo presidente, Joe Biden, hizo de la lucha contra el calentamiento una de sus prioridades y acaba de firmar la vuelta del país al Acuerdo de París.

El planeta se calentó un poco más de un grado centígrado hasta ahora, lo que llevó a la multiplicación de fenómenos climáticos extremos, desde canículas a inundaciones.

Los Estados insulares, especialmente vulnerables, denunciaron una "falta de diligencia chocante y de acción" de los grandes emisores. "Flirteamos peligrosamente con el límite de 1,5 °C. Nuestros pequeños Estados insulares pagarán el precio si no se respeta el objetivo", alertó Aubrey Webson, presidente de Aosis, grupo que los representa.

(Podría interesarle: Gates busca una alianza con Bezos para combatir el cambio climático)

Los más contaminantes

Pese a las críticas, Helen Mountford, del World Resources Institute, destacó a los países que presentaron "objetivos audaces", como el Reino Unido, Argentina y la Unión Europea.

Sin embargo, no muestran una mayor ambición países como Japón, Corea del Sur, Rusia, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, México y Brasil.

Espinosa señaló que la pandemia "no paró la emergencia climática" y llamó a los países a aprovechar el relanzamiento económico para acelerar la transición ecológica. "No podemos volver a nuestras antiguas costumbres (...), y los grandes países emisores, especialmente los países del G20, deben mostrar el ejemplo", advirtió.

En respuesta a los hallazgos del informe, Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF, dijo que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el estado de las verdaderas intenciones del mundo para abordar la crisis climática.

(Siga leyendo: Falta ambición en la lucha contra el cambio climático, lamenta la ONU).

"Lo que es imperdonable es el hecho de que los países más ricos del mundo, que representan el 75 por ciento de las emisiones globales, no han hecho lo que les corresponde. Los mayores emisores del mundo, entre ellos China, India y Estados Unidos, aún no han presentado sus planes climáticos nacionales. Hemos escuchado algunas señales prometedoras de Estados Unidos y China, pero la prueba de esto solo estará en su presentación formal a la ONU. Países como Noruega, el Reino Unido y la UE han aumentado su ambición, pero podrían estar haciendo aún más. Los planes presentados por Japón, Corea del Sur, Rusia, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, México y Brasil no muestran una mayor ambición. Debido a problemas metodológicos, los planes de Brasil y México podrían incluso generar emisiones adicionales", expresó Pulgar-Vida.

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/alerta-roja-de-la-onu-compromisos-climaticos-son-muy-insuficientes-570299