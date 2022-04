Alerta en España ante nueva estafa por WhatsApp

La Policía Nacional ha lanzado una alerta sobre una nueva modalidad de estafa cometida a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en la que los timadores contactan de manera aleatoria con mujeres a las que piden dinero urgente haciéndose pasar por sus hijos. "Mamá, mi móvil se me ha estropeado y este es mi nuevo número. ¿Me podrás hacer un favor?". Así son los primeros mensajes de este timo, en el que sus autores dicen no poder recibir llamadas para evitar ser descubiertos. "Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me puedes hacer una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta a mano", añaden, según la conversación distribuida como ejemplo por el Ministerio del Interior.