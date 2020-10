Actitud de Trump en el debate, una "vergüenza nacional", critica Biden

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó este miércoles la actitud del mandatario Donald Trump en el debate presidencial de "vergüenza nacional", en referencia a las continuas interrupciones del republicano, que recibió varios llamados de atención del moderador, Chris Wallace.

"Quizás no debería decir esto, pero el presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional", dijo el demócrata durante un acto de campaña en Alliance, en Ohio, un estado clave para llegar a la Casa Blanca, donde Biden es favorito para imponerse, según las encuestas.

"No sólo me atacó a mí y a mi familia. También atacó al moderador", dijo el ex vicepresidente de Barack Obama.

Biden también se refirió a la polémica luego que Trump se negara a condenar a los grupos supremacistas blancos y enviara un mensaje de aliento al grupo Proud Boys, una formación de extrema derecha fundada en 2016 y que está vinculada a varios episodios de violencia contra manifestantes antirracistas.

El demócrata respondió llamando a estos grupos a "desistir" de actuar. "Eso no es lo que somos. Como estadounidenses eso no es lo que somos", indicó.