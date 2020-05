Abortan despegue del 'Crew Dragon' de SpaceX por mal tiempo

Mediante las redes sociales la NASA informó que el lanzamiento de la cápsula 'Crew Dragon' de SpaceX fue pospuesto por el mal tiempo.

Desde hace algunas horas se registra una fuerte lluvia en la zona de lanzamiento, cerca del Centro Kennedy.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh